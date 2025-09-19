После матча Первой лиги "Родина" - "Факел" произошла массовая потасовка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Помощника главного тренера воронежского футбольного клуба "Факел" Валерия Климова дисквалифицировали на семь матчей Лиги Пари (Первой лиги) за слово "чучело" в адрес главного арбитра матча 10-го тура с московской "Родиной". Об этом журналистам сообщил глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

Встреча прошла в понедельник на "Арене-Химки" и завершилась победой "Родины" со счетом 2:0. После игры на поле произошла массовая потасовка.

"Климов дисквалифицирован на семь матчей Первой лиги. Климов сказал слово "чучело" главному судье", - сказал Григорьянц.

На пять матчей по итогам инцидента отстранен игрок "Родины" Лео Гогличидзе. На два матча дисквалифицирован его одноклубник Аршак Корян, еще один футболист команды Артем Мещанинов пропустит одну игру.