Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября

ПЕКИН, 19 сентября. /ТАСС/. Российская фигуристка Аделия Петросян занимает первое место после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире. Соревнования проходят в Пекине.

За свой прокат Петросян получила 68,72 балла. Второе место занимает представляющая Грузию Анастасия Губанова (68,08). Третьей идет бельгийка Луна Хендрикс (66,92). Произвольную программу фигуристки представят 20 сентября, начало запланировано на 12:15 мск.

Для попадания на Олимпиаду одиночницам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Шестое место после короткой программы занимает представительница Норвегии Миа Риса Гомес (59,30).

Петросян 18 лет. Она является двукратной чемпионкой России.

Квалификационные соревнования завершатся 21 сентября. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. У мужчин на турнире будет выступать Петр Гуменник.