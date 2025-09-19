На Играх в Париже российские спортсмены выступали в нейтральном статусе

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) при допуске нейтральных атлетов на зимнюю Олимпиаду 2026 года будет придерживаться того же подхода, что и при квалификации на летние Игры 2024 года в Париже. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома МОК заявила президент организации Кирсти Ковентри.

"Говорили об индивидуальных нейтральных атлетах. Ничего нового для вас. Исполком будет придерживаться того же подхода, что и в Париже", - сказала Ковентри.

В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. На Олимпиаде в Париже сумели выступить 15 россиян.

Из числа зимних федераций возможность выступать в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне на международных соревнованиях выступать на данный момент не могут.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.