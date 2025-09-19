В пятницу МОК объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на Олимпиаде в Италии

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) наносит вред развитию спорта, не допуская российских хоккеистов до Олимпиады 2026 года. Такое мнение ТАСС высказал двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Борис Михайлов.

В пятницу Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что россияне не примут участия в командных турнирах на ближайшей Олимпиаде.

"Была какая-то надежда, что нас, возможно, допустят, вот теперь она умерла, что будет после 2026 года - время покажет, - сказал Михайлов. - Конечно, печально, потому что Олимпиада - это такой форум сильнейших спортсменов, если не будет российской команды на турнире, то это потеря всего олимпийского движения. Они не допускают, понимая, что наносят вред развитию вообще олимпийского спорта".

Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, в них не вошли российские команды. В IIHF подчеркивали, что окончательное решение примет МОК.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.