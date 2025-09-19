По словам главы ОКР, до восстановления организации в правах других решений принято быть не может

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Заявление Международного олимпийского комитета (МОК) о сохранении прежнего подхода к допуску российских спортсменов до соревнований было ожидаемым. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

"Заявление исполкома МОК о том, что будет сохранен прежний подход в вопросе участия нейтральных атлетов в Играх-2026, было ожидаемым. До восстановления ОКР в правах других решений принято быть не может", - написал Дегтярев.

Ранее в МОК подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. В 2022 году МОК рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов до международных соревнований в связи с обострением ситуации на Украине. В 2023 году организация смягчила санкции, предоставив атлетам возможность выступать в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта. На Олимпиаде в Париже сумели выступить 15 россиян.

Из числа зимних федераций возможность принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе предоставили только Международный союз конькобежцев и Международная федерация лыжного альпинизма. В биатлоне, лыжных видах спорта, бобслее, скелетоне, санном спорте, хоккее и керлинге россияне на международных соревнованиях выступать на данный момент не могут.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.