Дегтярев: Олимпийский комитет России запросит у МОК разъяснения по вопросу восстановления

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) запросит у Международного олимпийского комитета (МОК) разъяснения по вопросу восстановления членства. Об этом в своем Telegram-канале заявил министр спорта РФ, глава ОКР Михаил Дегтярев.

Директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклауд ранее сообщил, что организация продолжает общение с ОКР по вопросу восстановления членства.

"Работа юридической комиссии МОК по вопросу восстановления статуса ОКР продолжается, окончательного решения на исполкоме не принималось. Разъяснения на этот счет мы запросим у МОК в ближайшее время. Наши юристы в рабочей коммуникации", - написал Дегтярев.

В октябре 2023 года МОК отстранил Олимпийский комитет России до дальнейшего уведомления в связи с включением в состав организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Отстранение предусматривает, что ОКР больше не может функционировать в качестве национального олимпийского комитета и получать финансирование от олимпийского движения. В марте 2025 года Дегтярев заявил, что ОКР внес изменения в устав в соответствии с Олимпийской хартией. Он отметил, что новая редакция устава уже доставлена в МОК.