МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Решение Международного олимпийского комитета не допускать российских спортсменов до участия в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2026 года является проявлением двойных стандартов и лицемерия. Такое мнение в беседе с ТАСС выразила член комитета СФ по международным делам Наталья Никонорова.

Российские спортсмены не смогут принять участие в командных соревнованиях на зимней Олимпиаде 2026 года, сообщила пресс-служба МОК. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила состав групп мужского и женского турниров на Олимпиаду-2026, в них не вошли российские команды. В IIHF подчеркивали, что окончательное решение примет МОК.

"Решение МОК отстранить российских спортсменов от командных соревнований Олимпиады - это наглядное проявление двойных стандартов и лицемерия. Там, где должна звучать идея честной борьбы, спортивные площадки превращают в арену политических игр", - сказала Никонорова.

Для руководства МОК и их западных покровителей спорт давно перестал быть ценностью и превратился в инструмент давления и дискриминации, отметила сенатор.