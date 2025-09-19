Ранее в МОК подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Члены Международного олимпийского комитета (МОК) и международных спортивных федераций испытывают давление извне по вопросу допуска российских спортсменов. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

Ранее в МОК подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также в МОК заявили, что спортсменам из России запретят участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026. Глава МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что считает "самым справедливым" сохранить текущие санкции к российскому спорту.

"Будем выступать в таком статусе, пока не будет возвращен статус ОКР (Олимпийского комитета России - прим. ТАСС). Ковентри говорит, что все будет так же, как в Париже, но здесь пока только две федерации определили критерии. В Париже было иначе, да и не особо хочется, чтобы было так же, как в Париже. Туда много кого и не допустили. В том же конькобежном спорте до отбора допустили молодежь, им будет непросто. Наверняка и другие ограничения будут. На представителей МОК и международных федераций давят, хотя они должны быть нейтральными", - сказала Журова.