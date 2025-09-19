МОК провел заседание исполнительного комитета

РИМ, 19 сентября. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях на Олимпийских играх в 2026 году. Соответствующее решение было принято на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК).

Россияне и белорусы в случае участия в Олимпиаде будут считаться "индивидуальными нейтральными атлетами". При этом не будут допущены представители командных видов спорта, атлеты и вспомогательный персонал, поддерживающие военные действия и связанные с силовыми структурами, спортсмены, не прошедшие антидопинговую проверку.

Решение по допуску россиян и белорусов будет принимать специально созданная рабочая комиссия. В нее вошли член МОК Николь Ховерц из Арубы, трехкратный призер Олимпийских игр по баскетболу испанец Пау Газоль и президент Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ.

Подобный подход применялся во время летней Олимпиады в Париже в 2024 году. Тогда на Игры поехали 15 россиян и 17 белорусов. На пресс-конференции по итогам заседания исполкома глава МОК Кирсти Ковентри назвала данный подход справедливым. "Мы поговорили, соревнования должны быть честными. Мы решили, что оставить все так же - это самое справедливое решение", - сказала Ковентри.

Кто еще может попасть на Олимпиаду

Ограничения означают, что на Олимпиаде не выступят сборные России по керлингу и хоккею. Кроме того, международные федерации приняли решения о том, что на отборочных турнирах не выступят саночники, бобслеисты, скелетонисты, биатлонисты. На данный момент возможность отобраться на Олимпиаду получили только фигуристы, конькобежцы, шорт-трекисты и ски-альпинисты. 19 сентября российская фигуристка Аделия Петросян выиграла короткую программу отборочного турнира в Пекине. В начале года ски-альпинисты выступали на этапах Кубка мира.

Еще не закрыла двери россиянам Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS), заведующая такими дисциплинами, как лыжные гонки, лыжные двоеборье, горнолыжный спорт, прыжки на лыжах с трамплина, фристайл и сноуборд. Вопрос допуска спортсменов может быть рассмотрен организацией на встрече технического комитета, которая пройдет с 23 по 27 сентября в Швейцарии.

"Мы работаем с международными федерациями, чтобы понимать, как спортсменам отбираться на Олимпиаду, - сказал спортивный директор МОК Пьер Дюкрей. - Вы слышали, что некоторые федерации не открыли двери. Нам остается работать с теми, кто уже дал возможность или еще может ее предоставить. Международный союз конькобежцев уже это сделал, федерация ски-альпинизма, FIS еще может открыть двери. Мы близко работаем, чтобы понять, есть ли еще какая-то возможность отобраться".

Министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале сообщил о том, что решение сохранить прежние правила допуска отечественных спортсменов было ожидаемым, тем не менее ОКР запросит пояснения у МОК. Также он заявил о том, что Олимпийские игры 2026 года должны стать последними, где российские спортсмены выступят в нейтральном статусе.

Зимняя Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля 2026 года в Италии.