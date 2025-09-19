Арена разместилась в здании бывшего КРК "Уралец"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Падел-арена РМК, ставшая первой в России специализированной площадкой для проведения соревнований и тренировок по паделу, открылась в Екатеринбурге в здании бывшей ледовой арены "Уралец", передает корреспондент ТАСС с торжественной церемонии. К открытию объекта приурочен V этап всероссийского падел-тура и шоу-матчи мировых звезд этого вида спорта.

"Буквально пару лет назад падел насчитывал буквально несколько десятков играющих и несколько десятков кортов. Сегодня это сотни клубов, десятки тысяч занимающихся паделом, сформированная сборная России и такая прекрасная арена. Мы проводим здесь этап российского падел-тура, и очень символично, что именно им открывается такая арена. Падел - это командный вид спорта, уверен, что наши совместные усилия выведут его на новые высоты", - сказал на открытии генеральный директор Федерации падела России Алексей Сорокин.

Арена расположилась в здании бывшего КРК "Уралец", долгие годы являвшегося домашней ледовой ареной для местного хоккейного клуба "Автомобилист". Весной, после переезда команды на "УГМК-арену", Русская медная компания начала ремонт здания и переоборудование его под падел, в результате чего в чаше арены появились шесть кортов профессионального уровня с бесшовными линиями и 12-миллиметровым текстурированным искусственным покрытием. Для спортсменов организованы раздевалки, кабинет врача, зона восстановления с массажными кабинетами, ледяными ваннами, барокамерой и компрессионной прессотерапией, а также тренажерный зал с оборудованием премиум-класса. Главную сторону здания оснастили мультимедийным экраном длиной 104 м и высотой 12 м, еще два экрана на боковых сторонах здания заработают в октябре.

Для спортсменов и гостей арены внутри нее также разместили кафе, кофе-пойнт, магазин со спортивным инвентарем, детскую зону и зону ожидания, где можно будет наблюдать за игрой на корте. Также планируется создание детской школы падела, в которой тренировки для детей разных возрастов будут проводить иностранные специалисты. "Что-то мне подсказывает, что с учетом того, какое количество сегодня очень активно вовлекается и детей, и спортсменов, и просто любителей в падел, это только первый этап, который в будущем существенно расширит возможности по данному виду спорта. И область, и Екатеринбург могут стать мировым центром падел-тенниса", - отметил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

В шоу-матчах приняли участие такие спортсмены, как двукратный чемпион мира аргентинец Тито Аллеманди, победитель Панамериканско турнира в составе сборной Аргентины Лео Аугсбургер и вторая ракетка мира Федерико Чиньотто. Отличающаяся от большого тенниса динамика игры и необычная траектория полета мячей делали просмотр матчей увлекательным, а финал каждого розыгрыша зрители встречали громкими аплодисментами. В завершение вечера для гостей выступил уральский рэпер Niletto, на трибунах также присутствовал шоумен Александр Ревва.

В Федерации падела России планируют выстроить работу по развитию падела так, чтобы россияне регулярно входили в топ-50 мирового рейтинга, а сборная России побежала на чемпионатах мира и Европы, заявил Сорокин. "Глядя на то, как падел сейчас развивается, думаю, что Россия вполне может стать мировым центром падела. Количество энтузиастов и инвесторов неуклонно растет, инвестиции в инфраструктуру падела очень привлекательны. Надо работать, падел - командный вид спорта!" - сказал он.