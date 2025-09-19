Спортсмен был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор, однако на финише он не появился

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Российский Красный Крест подключился к поискам пропавшего в Турции пловца Николая Свечникова. Об этом ТАСС сообщила мать Свечникова Галина Свечникова.

"Поиски продолжаются, пока результатов нет. Мне сказали, что удалось подключить Красный Крест. Я надеюсь, что они помогут найти Колю", - сказала Свечникова.

29-летний Свечников был одним из участников прошедшего 24 августа масштабного международного заплыва через Босфор. В нем приняли участие около 3 тыс. пловцов из 81 страны. Однако на финише россиянин не появился.