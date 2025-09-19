Ранее футболист был отстранен за нарушение антидопинговых правил

МАДРИД, 19 сентября. /ТАСС/. Украинский футболист английского "Челси" Михаил Мудрик, отстраненный за допинг, решил стать легкоатлетом и выступить на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе в качестве спринтера за сборную Украины. Об этом сообщает испанская газета Marca.

По информации источника, Мудрик тренируется с национальной командой по бегу на спринтерские дистанции под руководством бывших олимпийцев.

17 декабря 2024 года портал Tribuna сообщил, что в допинг-пробе A, которую Мудрик сдал в октябре, было найдено запрещенное вещество. При этом источник не уточнил, о каком веществе идет речь. Тогда же в "Челси" подтвердили, что игрок провалил допинг-тест.

Позднее газета Daily Mail сообщила, что Футбольная ассоциация Англии (FA) с февраля временно отстранила Мудрика. В последний раз полузащитник попал в заявку "Челси" 1 декабря на матч чемпионата Англии против "Астон Виллы" (3:0). По информации издания, в "Челси" изучают вариант, при котором запрещенное вещество попало в организм футболиста из-за загрязненной пищевой добавки. Как сообщил портал The Athletic, в допинг-тесте Мудрика, который он сдал после матча сборной Украины, был обнаружен мельдоний. Источник уточняет, что согласно правилам FA игроку грозит дисквалификация на четыре года, однако она может быть сокращена в силу смягчающих обстоятельств.

Мудрику 24 года. В сезоне-2024/25 полузащитник провел 15 матчей в разных турнирах, в которых отметился 3 забитыми мячами и 5 голевыми передачами. Всего в составе "Челси" на его счету 10 голов и 11 передач по итогам 73 игр.

В "Челси" Мудрик перешел из украинского "Шахтера". Лондонский клуб заплатил за игрока €70 млн, еще €30 млн были предусмотрены в качестве бонусов. Переход Мудрика стал самым дорогим трансфером в истории украинского футбола, предыдущий рекорд принадлежал бразильцу Фреду, за которого английский "Манчестер Юнайтед" в 2018 году заплатил "Шахтеру" €59 млн.