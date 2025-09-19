Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Панарин получил травму на тренировке

Нападающий получил повреждение нижней части тела

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин получил травму на тренировке. Об этом на своей странице в соцсети Х сообщила журналистка Молли Уокер.

Отмечается, что хоккеист получил травму нижней части тела.

Первый матч нового регулярного чемпионата НХЛ "Рейнджерс" проведут в ночь на 9 октября по московскому времени с "Питтсбургом".

Панарину 33 года, он выступает за "Рейнджерс" с 2019 года. В 80 матчах прошлого регулярного чемпионата россиянин забросил 37 шайб и сделал 52 результативные передачи. В составе сборной России Панарин стал серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов мира.