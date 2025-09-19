Царукян одержал победу благодаря удушающему приему за минуту до окончания противостояния

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Боец абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян победил бывшего чемпиона организации легком весе американца Бенсона Хендерсона в бою по правилам бразильского джиу-джитсу. Поединок прошел на турнире ACB JJ 18 в Москве.

Царукяну 28 лет, на его счету 22 победы и 3 поражения в смешанных единоборствах. Минувшей зимой он должен был провести бой против Ислама Махачева, но снялся с поединка из-за травмы. На счету 41-летнего Хендерсона 30 побед и 12 поражений.