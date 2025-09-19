Большую часть карьеры защитник провел в "Баварии"

ТАСС, 19 сентября. Бывший защитник "Баварии" и чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Жером Боатенг объявил о завершении карьеры. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Боатенг расторг контракт с австрийским ЛАСКом по обоюдному согласию 19 августа 2025 года, несмотря на то что договор был рассчитан до лета 2026 года. Защитник присоединился к ЛАСКу в июле 2024 года, но провел за команду всего 14 матчей.

В чемпионате Германии он провел 314 матчей, забив 5 голов и сделав 21 результативную передачу. Вместе с национальной командой защитник становился чемпионом мира в 2014 году и бронзовым призером турнира (2010). Также он играл за германские "Гамбург", "Герту", английский "Манчестер Сити", французский "Лион" и итальянскую "Салернитану".

В составе "Баварии" Боатенг стал девятикратным чемпионом Германии, пятикратным победителем Кубка Германии, двукратным обладателем суперкубка страны, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Вместе с "Манчестер Сити" он выиграл Кубок Англии.