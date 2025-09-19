Бегуны будут соревноваться на дистанциях 10 км и 42,2 км, также пройдут корпоративная и студенческая эстафеты

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. В беговых мероприятиях 12-го Московского марафона, которые пройдут 20 и 21 сентября, планируют принять около 50 тыс. спортсменов из 65 стран мира. Стартовать и финишировать участники забегов будут в Лужниках.

Московский марафон является одним из крупнейших забегов России. 20 сентября на старт выйдут участники забега на 10 км, а днем позже - марафонцы (42,2 км), а также участники корпоративной и студенческой эстафет.

По словам организаторов, почти половина (46%) из заявившейся полусотни тысяч бегунов выйдет на старт Московского марафона впервые. Каждый пятый участник Московского марафона - 2025 никогда до этого не участвовал в забегах Бегового сообщества. Более 250 человек ранее принимали участие не менее чем в 10 Московских марафонах. Около 140 команд примут участие в корпоративной эстафете, 60 - в студенческой.

4 тыс. регистраций (на дистанциях 10 км и 42,2 км) предусмотрены для людей с инвалидностью и ветеранов боевых действий. Для этих категорий спортсменов участие полностью бесплатное - все расходы берут на себя организаторы.

"С каждым годом Московский марафон становится все масштабнее и значимее, - заявил журналистам накануне старта директор забега Дмитрий Тарасов. - В этом году на обе дистанции зарегистрировалось рекордное количество участников, и весь город буквально живет в предвкушении. Для многих Московский марафон - это не просто забег. Это результат долгих месяцев подготовки, мечта, к которой они шли шаг за шагом. Каждый, кто в эти выходные выйдет на старт, уже станет примером для других. Ведь марафон - это про смелость мечтать, верить в свои силы и вдохновлять других на собственные победы".

Организаторы Московского марафона в 2025 году приняли решение обновить маршруты забегов на 10 км и 42,2 км. Старт обеих дистанций состоится на Лужнецкой набережной, а финиш - на улице Лужники. Трассы снова пройдут по центральным улицам и набережным столицы мимо главных достопримечательностей, но теперь бегуны увидят их с другого ракурса: Большой театр, собор Василия Блаженного, сталинские высотки, Политехнический музей, памятник Петру I и многие другие знаковые места, знакомые каждому жителю России.

О рекордах

Марокканец Юннесс Беннар является рекордсменом Московского марафона, в 2024 году он пробежал 42,2 км за 2 часа 11 минут 34 секунды. Женскому рекорду Московского марафона 5 лет, в 2020 году Сардана Трофимова финишировала с результатом 2 часа 28 минут 2 секунды. В забеге на 10 км лучшие результаты принадлежат Владимиру Никитину (28 минут 1 секунда) и Светлане Аплачкиной (31 минута 31 секунда).

Среди участников забега на 42,2 км россиянин Дмитрий Неделин, который в мае выиграл Казанский марафон с результатом 2 часа 9 минут 38 секунд. 33-летний бегун ставит перед собой задачу победить и в Москве, установив при этом новый рекорд соревнований. Неделину будут противостоять эфиопы Гебретсадик Абраха Адихана (личный рекорд 2:06.08) и Гадиса Бекеле Гутама (2:12.14), кенийцы Альфонсе Кибивотт Киген (2:07.39) и Джоэл Кипсанг Коситани (2:09.50), а также победитель Казанского марафона - 2024 россиянин Алексей Реунков и чемпион России 2023 года в марафонском беге Ильдар Миншин.