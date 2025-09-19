Железнодорожники сыграют с махачкалинским "Динамо", "Пари НН" примет "Ахмат", "Акрон" встретится с "Рубином"

ТАСС, 20 сентября. Программа девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в субботу тремя матчами. В этот день состоятся игры "Пари Нижний Новгород" - "Ахмат", "Акрон" - "Рубин" и "Динамо" (Махачкала) - "Локомотив".

В первом матче дня "Пари НН" на своем поле встретится с грозненским "Ахматом", игра из-за ремонтных работ на арене в Нижнем Новгороде пройдет в Саранске и начнется в 14:30 мск. "Ахмат" с 9 очками занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ, нижегородцы с 6 очками располагаются на 14-й позиции. Грозненцы пока не проигрывают в РПЛ под руководством Станислава Черчесова (три ничьих, две победы), при этом у команды есть два поражения в Фонбет - Кубке России. 17 сентября "Ахмат" на выезде уступил петербургскому "Зениту" (1:2) в матче четвертого тура группового этапа "пути РПЛ".

В пятницу "Пари НН" сообщил о назначении Виталия Карасева на пост генерального директора клуба, ранее этот пост занимал Давил Мелик-Гусейнов. "Нижегородская область за последние годы сделала значительный шаг вперед, стала лидером во многих отраслях, и наш клуб должен соответствовать высокой планке, безусловно, и в части спортивного результата, и в других аспектах, - отметил Карасев. - Прекрасно понимаю, каковы приоритеты. За "Пари НН" болеют тысячи людей, и, конечно, нам нужно оправдывать их ожидания и стремиться к тому, чтобы поклонников становилось еще больше. Важно поступательно развивать академию, детский футбол, работать с партнерами клуба". Пока у "Пари НН" не особо хорошие результаты, в последнем матче 16 сентября команда уступила махачкалинскому "Динамо" (1:2) в Кубке России.

Во втором матче дня тольяттинский "Акрон" дома сыграет с казанским "Рубином", встреча начнется в 16:45 мск. "Рубин" с 14 очками занимает 5-е место в турнирной таблице РПЛ, "Акрон" с 6 очками идет на предпоследней, 15-й позиции. Тольяттинцы подходят к игре с серией из шести поражений во всех турнирах.

Также в субботу московский "Локомотив" на выезде сыграет махачкалинским "Динамо", матч начнется в 19:30 мск. Железнодорожники занимают 3-е место в таблице РПЛ, набрав 16 очков. Махачкалинский клуб с 8 очками располагается на 12-й строчке. "Локомотив" подходит к матчу с серией из четырех ничейных результатов в РПЛ, в последний раз московская команда победила в чемпионате 9 августа, тогда она оказалась сильнее столичного "Спартака" (4:2).

21 сентября пройдут матчи "Оренбург" - "Динамо" (Москва), "Спартак" - "Крылья Советов", "Балтика" - "Ростов" и "Краснодар" - "Зенит". Тур завершится 22 сентября игрой между "Сочи" и ЦСКА.