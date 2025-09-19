Он прыгнул каскад четверной флип - тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Фигурист Петр Гуменник чисто откатал короткую программу на тренировке в преддверии отборочного турнира на Олимпийские игры 2026 года, сообщает корреспондент ТАСС.

Фигурист прыгнул каскад четверной флип - тройной тулуп, четверной сальхов и тройной аксель.

Квалификационные соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших. Короткая программа у мужчин стартует 20 сентября в 05:00 мск.