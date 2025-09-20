Россиянин набрал 93,80 балла

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник выступил с короткой программой на отборе к Олимпийским играм 2026 года.

Фигурист выступал вторым и заработал 93,80 балла.

Квалификационные соревнования проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участников отбора из россиян вошли Гуменник и Аделия Петросян, которая лидирует после короткой программы. Произвольную программу женщины представят 20 сентября, мужчины - 21 сентября.

Российские фигуристы выступают в квалификации в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду им необходимо попасть в пятерку сильнейших.