Старший тренер сборной России отметил, что он "не ждет ничего хорошего" от международной федерации

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) хочет поставить Россию в один ряд с такими странами, как Аргентина и Бразилия в лыжных гонках. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

Ранее спортивный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Пьер Дюкрей допустил, что FIS еще может дать шанс россиянам возможность попасть на Олимпиаду в 2026 году.

"Возможно, действительно, получится как-то отобраться. Трудно сказать, какое количество спортсменов допустят, если допустят вообще. Это дискредитация российских лыжников, FIS хочет нас деклассировать, поставить в один ряд с Аргентиной, Бразилией и другими третьими странами в лыжных гонках. Лично я ничего хорошего от FIS не жду", - сказал Бородавко.

Российские и белорусские спортсмены отстранены от соревнований FIS с марта 2022 года, организация отказывается допускать их даже в нейтральном статусе. При этом ее президент Йохан Элиаш ранее неоднократно заявлял о необходимости допуска спортсменов обеих стран до Олимпиады 2026 года.