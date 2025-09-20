На данный момент россиянин занимает 13-е место в чемпионской гонке ATP

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Карен Хачанов показывает хорошие результаты в этом сезоне и может отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Такое мнение в интервью ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Очень хорошо выступает Карен Хачанов. Очень жаль, что в финале турнира в Торонто он проиграл Бену Шелтону, но на US Open он потом провел ужасный матч против поляка Камиля Майхшака. Он имеет хорошие шансы попасть на Итоговый турнир. Джек Дрэйпер до конца сезона не сможет играть, не понятно, что с состоянием плеча Шелтона", - сказал Чесноков.

"Андрей Рублев тоже может попытаться туда попасть. У него есть результаты, но посмотрим, как он сыграет азиатскую серию", - добавил собеседник агентства.

На данный момент Хачанов занимает десятое место в рейтинге ATP и 13-е место в чемпионской гонке ATP, по итогам которой формируется состав Итогового турнира. Рублев в мировом рейтинге занимает 14-ю строчку, в чемпионской гонке он 11-й. На Итоговом турнире сыграют восемь лучших игроков по итогам года.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 сентября.