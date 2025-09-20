Россиянин в двух сетах победил американца Нишеша Басаваредди на турнире в Ханчжоу

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев обыграл американца Нишеша Басаваредди и вышел в четвертьфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в китайском Ханчжоу.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:3 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Басаваредди пробился на турнир через квалификацию. В четвертьфинале Медведев встретится с победителем матча между китайцем У Ибином и американцем Себастьяном Кордой.

Россиянин одержал первую победу с 30 июля, тогда на турнире в Торонто он победил чеха Далибора Сврчина в матче второго круга. В третьем круге Медведев уступил представителю Австралии Алексею Попырину. После этого россиянин уступил во втором круге турнира в Цинциннати и в первом круге Открытого чемпионата США.

Медведеву 29 лет, он занимает 18-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В 2022 году спортсмен 16 недель был первой ракеткой мира. На его счету 20 титулов ATP, в 2021 году в составе российской команды Медведев выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса. Россиянин шесть раз доходил до финалов турниров Большого шлема, но сумел победить лишь на Открытом чемпионате США в 2021 году.

Турнир в Ханчжоу относится к категории ATP 250, призовой фонд турнира составляет $1,01 млн. В прошлом году победителем соревнований стал хорват Марин Чилич.