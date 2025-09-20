Россиянин получил за прокат 93,80 балла

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник занимает первое место после короткой программы на олимпийском квалификационном турнире. Соревнования проходят в Пекине.

Гуменник получил за прокат 93,80 балла. Второе место занимает мексиканец Донован Каррильо (84,97 балла). Третьим идет француз Франсуа Пито (81,24).

Произвольную программу мужчины представят 21 сентября. Старт запланирован на 08:45 мск. Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Шестым идет украинец Кирилл Марсак (72,33).

Гуменнику 23 года. Он является серебряным и бронзовым призером чемпионатов России и двукратным победителем финалов Гран-при России.

Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. У женщин на турнире выступает россиянка Аделия Петросян, которая лидирует после короткой программы, произвольные прокаты женщины покажут 20 сентября.