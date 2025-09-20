Мексиканский фигурист Каррильо считает, что россияне заслуживают шанса участвовать в Играх

Он отметил, что решения некоторых людей не должны влиять на спорт

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Российские спортсмены заслуживают шанса выступать в отборе на Олимпийские игры и участвовать в них. Об этом журналистам заявил мексиканский фигурист Донован Каррильо, отвечая на вопрос ТАСС.

В субботу в Пекине фигуристы показали короткие программы на отборочном олимпийском турнире. После короткой программы лидирует россиянин Петр Гуменник, набравший 93,80 балла. Каррильо идет вторым с 84,97 балла.

"В мире столько всего происходит, мне просто немного грустно, что решения некоторых людей могут повлиять на спорт. Я просто считаю, что для спортсменов должно быть больше ясности, потому что мы так усердно работали, чтобы попасть на эти соревнования, и мы все заслуживаем шанса. Я желаю добра спортсменам в России и во всем мире, я просто надеюсь, что у них (российских спортсменов - прим. ТАСС) все хорошо и они продолжат бороться за свои мечты, потому что каждый заслуживает шанса", - сказал Каррильо.

Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. У женщин на турнире выступает россиянка Аделия Петросян, которая лидирует после короткой программы, произвольные прокаты женщины покажут 20 сентября.