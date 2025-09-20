Бывший лидер мирового рейтинга сейчас располагается на 18-м месте

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Спад российского теннисиста Даниила Медведева в этом сезоне длится долго. Такое мнение в интервью ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Медведев начинал год на пятом месте в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), однако сейчас он располагается на 18-й позиции.

"Если брать Даниила Медведева, то это худший его сезон за последние пять лет. У всех игроков бывают какие-то спады, но у него он как-то затянулся. Обычно чем больше он играет турниров, тем лучше. Но Даниил в этом году столько напроигрывал. Нет сейчас того Даниила Медведева, который в прошлые годы был в топ-10", - сказал Чесноков.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте ТАСС 24 сентября.