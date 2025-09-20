Аделия Петросян и Петр Гуменник лидируют после коротких программ

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россияне Аделия Петросян и Петр Гуменник продолжают демонстрировать класс отечественной школы фигурного катания, несмотря на все сложности и большой перерыв в международных стартах. Таким мнением с ТАСС поделился чемпион мира, призер Олимпийских игр в парном катании Александр Галлямов.

Гуменник в субботу выиграл короткую программу в олимпийской квалификации в Пекине с результатом 93,80 балла. Второе место занимает мексиканец Донован Каррильо (84,97 балла), третьим идет француз Франсуа Пито (81,24). Накануне победу в короткой программе одержала Аделия Петросян - 68,72 балла, вторая - Анастасия Губанова из Грузии (68,08), третья - бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

"Очень рад за Петра, который так хорошо откатал короткую программу, как и за Аделию, которая также лидирует. Оба наших спортсмена, несмотря на все сложности, на большой перерыв в международных соревнованиях, по-прежнему показывают всему миру класс отечественной школы. Желаю нашим ребятам успешных прокатов в произвольной. Будем болеть и верить в них", - сказал Галлямов.

Петросян представит произвольную программу 20 сентября, Гуменник - 21 сентября. Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ.

Галлямов вместе с Анастасией Мишиной является двукратным бронзовым призером Олимпийских игр. Пара была лидером прошедшего сезона в России и могла принять участие в отборе на Игры, однако Международный союз конькобежцев не допустил российские спортивные пары и танцевальные дуэты до олимпийского квалификационного турнира.