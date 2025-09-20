Встреча пройдет в Краснодаре 21 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты петербургского "Зенита" имеют большой чемпионский опыт, это должно сыграть роль в матче девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Краснодаром". Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе "Зенита" Павел Погребняк.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

"Матч носит такое чемпионско-реваншистское настроение со стороны "Зенита", реально украшение для первого круга, если "Краснодар" выиграет, то отрыв будет большой, "Зениту" тяжело будет в будущем как-то компенсировать, - сказал Погребняк. - "Зенит" сейчас устраивает только победа. "Краснодар" сейчас, наверное, немного превосходит "Зенит" в плане реализации и зрелищности в целом, потому что у петербургской команды пока все медленно, не хватает креативных действий впереди".

"На стороне "Зенита" в этом матче чемпионский опыт, он пригодится без сомнения, лигачемпионский опыт. Футболисты выступают и за сборную Бразилии, российские игроки первой величины. Все это должно дать хороший настрой "Зениту" на победу", - добавил Погребняк.

"Краснодар" с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, "Зенит" с 13 очками идет шестым.