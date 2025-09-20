ISU удалил публикацию с прокатом Гуменника под песню на украинском языке

Ранее ISU опубликовал отрывок проката под песню "Плакала" украинской группы KAZKA

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) удалил из своего профиля в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) отрывок короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника под песню на украинском языке.

Ранее ISU опубликовал отрывок проката Гуменника под песню "Плакала" украинской группы KAZKA. Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.

Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. Произвольную программу мужчины представят 21 сентября.