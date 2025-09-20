Россиянин лидирует после короткой программы

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Тамара Москвина высоко оценила прокат короткой программы россиянином Петром Гуменником в олимпийской квалификации в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

"По телетрансляции трудно оценить атмосферу турнира, - сказала Москвина. - Но очень положительно оцениваю сегодняшнее выступление Петра - удалась и техническая, и художественная сторона, выглядел достойно. Мы не говорим "здорово" или "блестяще", мы говорим "очень хорошо". Ждем произвольной программы с нетерпением, равно как и выступления нашей Аделии Петросян, и очень болеем за них".

Петр Гуменник и Аделия Петросян занимают первое место после коротких программ на олимпийском квалификационном турнире.

Произвольную программу мужчины представят 21 сентября, женщины выступят 20 сентября.