В отрывке звучала песня "Плакала" украинской группы KAZKA, позже публикация была удалена

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) показал свою некомпетентность, опубликовав видео российского фигуриста Петра Гуменника в сопровождении украинской песни. Такое мнение ТАСС высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.

"Это некомпетентность сотрудников ISU, которая привела к понятной реакции в комментариях, - сказал Свищев. - Невнимательность, которая могла создать провокацию. И понятно, что они удалили видео сразу же, как опомнились. Петр же проявил себя отлично, вышел и показал результат. И не нужно реагировать на некомпетентность и провокации".

В отрывке, опубликованном ISU, звучит песня "Плакала" украинской группы KAZKA. Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.