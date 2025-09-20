В отрывке, опубликованном ISU, звучала песня "Плакала" украинской группы KAZKA, позднее видео было удалено

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) удалил публикацию с прокатом российского фигуриста Петра Гуменника под украинскую песню из-за боязни негативной реакции. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова.

В отрывке, опубликованном ISU, звучала песня "Плакала" украинской группы KAZKA. Позднее видео было удалено. Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.

"Они просто испугались негативной реакции и поняли собственную ошибку, - сказала Журова. - Уж лучше таким фактом ее признать, чем сохранить в таком виде. Гуменник - молодец, вышел, добился результата. Никакие провокации не могут наших спортсменов сломить. Пусть даже и такие, как произошла сейчас".