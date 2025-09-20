Аплачкина и Никитин выиграли забег на 10 км в рамках Московского марафона

Спортсмены показали рекордное время

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Владимир Никитин стал победителем забега на 10 км, прошедшего в рамках Московского марафона, с рекордом соревнований.

Никитин показал результат 27 минут 40 секунд и обновил собственный рекорд (28 минут 1 секунда). Второе место занял кениец Чарльз Ротич (27.43), третьим стал Сергей Шаров (28.39).

У женщин первое место заняла Светлана Аплачкина (31.22), улучшив свой же рекорд (31.31). Второй стала кенийка Ребекка Мванги (31.46), третьей - Лилия Мендаева (32.40).

Московский марафон является одним из крупнейших забегов России. 21 сентября на старт выйдут марафонцы, которые преодолеют дистанцию 42,2 км.