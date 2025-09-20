Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы под песню на украинском языке

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) на своей странице в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) вновь выложил фрагмент проката короткой программы российского фигуриста Петра Гуменника.

Ранее ISU опубликовал отрывок короткой программы Гуменника под песню на украинском языке "Плакала" украинской группы KAZKA. Позднее публикация была удалена.

Во время короткой программы отборочного олимпийского турнира Гуменник выступал под музыкальную композицию из кинокартины "Парфюмер. История одного убийцы". За свой прокат россиянин получил 93,80 балла и является лидером перед произвольной программой.

Для попадания на Олимпиаду одиночникам необходимо войти в пятерку сильнейших по итогам двух программ. Российские фигуристы принимают участие в квалификации в нейтральном статусе. Произвольную программу мужчины представят 21 сентября.