Спортсмен пробежал 10-километровку за 27 минут 40 секунд

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Рекордсмен Московского марафона на дистанции 10 км Владимир Никитин сумел обойти на финише кенийца Чарльза Ротича, потому что строго придерживался своего графика бега. Об этом Никитин рассказал после финиша журналистам.

Никитин в субботу пробежал 10-километровку за 27 минут 40 секунд, улучшив свое прежнее достижение (48.01). Вторым на финише был Ротич, лидировавший еще за два километра (27.43), третий результат у россиянина Сергея Шарова (28.39).

"Эмоции после финиша у меня, конечно, зашкаливают, - признался Никитин. - Я очень счастлив, хочу сказать спасибо моей жене, дочке и сыну, их поддержка для меня очень важна. Я сегодня доказал, что можно бежать быстро и по такой сложной трассе. Благодарю организаторов Московского марафона за то, что сделали все, чтобы ребята бежали сегодня быстро".

"Компания соперников сегодня была очень сильной, конкуренция серьезнейшая. Думаю, эта десятка будет интереснее завтрашнего классического марафона, не помню, когда вообще на шоссе собиралась такая вот компания. Я вообще не думал, что это международный старт и рядом бежит соперник из Кении. Придерживался своего графика, он какой-то разрыв сделал, но я не стал дергаться. И это сказалось не в его пользу", - добавил чемпион.

33-летний Никитин в субботу улучшил принадлежавший себе же рекорд России в шоссейном беге на 10 км, установленный на Московском марафоне в 2023 году.