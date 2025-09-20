Российский фигурист лидирует, набрав 93,80 балла

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российский фигурист Петр Гуменник справился с короткой программой на отборочном турнире к Олимпийским играм. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Гуменник в субботу выиграл короткую программу в олимпийской квалификации в Пекине с результатом 93,80 балла.

"Молодец, справился парень с короткой программой. Так держать! Хочется пожелать, чтобы он так же успешно откатал и произвольную программу", - сказала Тарасова.

Произвольную программу мужчины представят 21 сентября.