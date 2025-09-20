На олимпийский отбор были допущены Петр Гуменник и Аделия Петросян

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Решение Международного союза конькобежцев (ISU) допустить российских фигуристов до участия в олимпийском отборе только в индивидуальных соревнованиях является правильным и справедливым. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка канадская фигуристка Меган Дюамель.

"Я думаю, что они установили хорошие правила и следовали им. Поэтому считаю, что решение правильное: мы видим, что был создан прецедент, они ему следовали и выбрали тех, кто подходил под критерии. Так что в данном случае, как по мне, все справедливо", - сказала Дюамель.

В 2023 году Дюамель и ряд канадских олимпийцев призвали сохранить запрет на участие в международных соревнованиях для российских спортсменов. В 2024 году Дюамель заявляла, что ISU должен препятствовать переходу российских фигуристов в другие страны, если они продолжают тренироваться на родине.

В олимпийском отборе, который проходит с 19 по 21 сентября в Пекине, принимают участие Аделия Петросян и Петр Гуменник, лидирующие после коротких программ. На Игры 2026 года отберутся по пять лучших фигуристов у женщин и мужчин.