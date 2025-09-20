В соревнованиях выступают Аделия Петросян и Петр Гуменник

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова назвала болельщиков, прилетевших в Пекин поддержать Аделию Петросян и Петра Гуменника, самыми лучшими. Об этом она рассказала ТАСС.

Петросян и Гуменник лидируют после исполнения коротких программ на квалификационном к Олимпийским играм турнире в Пекине.

"Зрителей на арене не так много - но для короткой программы это обычное явление, на произвольной людей обычно больше. Но там есть русские болельщики с плакатами. Все-таки наши фанаты - самые лучшие, самые преданные. Молодцы, что доехали и поддерживают наших фигуристов в такой сложный, ответственный момент. Уверена, это будет их мотивировать и вдохновлять в произвольной".

Произвольную программу мужчины представят 21 сентября, женщины - 20 сентября.