Российский спортсмен лидирует в олимпийской квалификации с результатом 93,80 балла

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Елена Радионова высоко оценила выступления россиян Аделии Петросян и Петра Гуменника с короткими программами в олимпийской классификации в Пекине. Об этом она рассказала ТАСС.

Оба спортсмена, выступающие в одиночном катании, занимают первые места перед произвольной программой.

"Петя - молодец, абсолютно уверенный прокат короткой программы. Видно, что он находится в хорошей форме. Вообще придраться не к чему - вращения, дорожка четвертого уровня, прыжки. Все на "плюсы". И программа очень хорошая, и костюм интересный. Хочется, чтобы такой же классный прокат у него был и в произвольной программе", - рассказала Радионова.

Комментируя выступление Петросян, она отметила: "Конечно, Аделия волновалась - такая ответственность, плюс это первый взрослый международный старт. И с первого раза она проявила себя очень хорошо, не дрогнула. Да, была небольшая помарка на лутце, но, я думаю, в этом нет ничего страшного. Удачи ей в произвольной. Все мы знаем, что Аделия - борец, она борется за каждый элемент. Ее характер ей поможет, я уверена".