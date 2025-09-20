Аплачкина рассказала, что соперница из Кении очень мешала ей на Московском марафоне

Россиянка заняла первое место на дистанции 10 км, Ребекка Мванги стала второй

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Кенийка Ребекка Мванги, занявшая второе место на 10-километровой дистанции Московского марафона, очень мешала своим неровным бегом победительнице Светлане Аплачкиной. Об этом Аплачкина рассказала на финише журналистам.

Аплачкина пробежала 10 км за 31 минуту 22 секунды, улучшив свой же прошлогодний рекорд (31.31). Мванги стала второй с результатом 31.46, третье место заняла Лилия Мендаева (32.40).

"Я пока еще не совсем понимаю, что сделала, - призналась Аплачкина. - Конечно, неплохо пробежала, но состояние у меня было не очень. Когда я финишировала, то не видела времени и не знала, получилось ли у меня в итоге установить рекорд".

"Моя соперница из Кении бежала не совсем комфортно для меня. Я старалась бежать прямо за ней и пейсером, а она все время петляла, постоянно крутилась под ногами, и это было очень неудобно. Но ощущалась серьезная конкуренция, конечно, и психологическое давление было большим, соперница рядом, и никто не знает, как она побежит дальше, вдруг переключится, и пятки засверкают. Но за полтора километра она неожиданно рванула вперед и потом сразу отстала", - добавила чемпионка.

Аплачкиной 32 года, в субботу ей также установить новый рекорд России в шоссейном беге на 10 км, улучшив на 4 секунды результат Елены Коробкиной, которая в августе 2022 года в Санкт-Петербурге пробежала 10-километровку за 31.26.