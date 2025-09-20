Поединок может пройти на турнире UFC в Катаре 22 ноября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Арман Царукян проведет следующий бой против австралийца Дэна Хукера или американца Джастина Гэтжи. Об этом Царукян рассказал ТАСС.

Как ранее сообщал ТАСС, Царукян планирует провести следующий бой на турнире UFC в Катаре 22 ноября.

"Я дал согласие на бой с Хукером. Теперь необходимо подписать контракты. Если не он, то Гэтжи", - сказал Царукян.

Царукяну 28 лет. На его счету 22 победы и три поражения. Он занимает вторую строчку в рейтинге легковесов UFC.