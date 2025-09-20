Встреча девятого тура пройдет в Краснодаре 21 сентября

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Краснодаром" и петербургским "Зенитом" не является ключевым в борьбе за чемпионство в этом сезоне. Такое мнение ТАСС высказал бывший футболист "Зенита" Игорь Семшов.

Матч пройдет в Краснодаре 21 сентября и начнется в 19:30 мск.

"Я бы не стал говорить о фаворитах, "Краснодар" идет на первом месте, "Зениту" нужно догонять, игра будет интересной и живой, хотелось бы, чтобы все сильнейшие играли, - сказал Семшов. - Это две команды, которые являются флагманами нашего футбола сейчас. "Краснодар" стал чемпионом, "Зенит" до этого много раз им был. Кто-то может оторваться или догнать, но ни в коем случае не ключевая игра за чемпионство, есть другие команды, плюс много матчей. В данной ситуации "Краснодар" выступает постабильнее, достаточно играет удачно, в "Зените" идет перестройка, ищут сочетания, думаю, что в матче будут играть самые лучшие. "Зенит" никогда нельзя сбрасывать со счетов, если даже идет неудачный период".

"Что касается Жерсона, мы пока его особо в деле не видели после приобретения, ему нужно выздороветь, набрать форму. Многое зависит и от самого футболиста. Пока нельзя сказать, потеря это или нет, футболист, которого купили, на которого надеются. Не самая страшная потеря, главный тренер "Зенита" Сергей Семак около двух недель на него не рассчитывает. Если Вендел не участвует, то потеря, он планирует сыграть, мне кажется, что для Семака и команды сейчас важнее Вендел, чем Жерсон", - добавил Семшов.

"Краснодар" с 19 очками лидирует в таблице РПЛ, "Зенит" с 13 очками идет шестым.