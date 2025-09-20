Основное время матча и овертайм завершились со счетом 3:3

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Московское "Динамо" в гостях со счетом 4:3 после буллитов обыграло владивостокский "Адмирал" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "Фетисов Арене" в присутствии 5 333 зрителей.

В составе победителей шайбы забросили Максим Комтуа (27-я минута), Джордан Уил (33), Девин Броссо (60). У "Адмирала" отличились Кайл Олсон (7), Аркадий Шестаков (21), Егор Петухов (36). Победную шайбу в серии буллитов забросил Комтуа.

"Динамо" набрало 5 очков после шести матчей и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Адмирал" с 8 очками после шести игр располагается на пятом месте Востока.

В следующем матче "Адмирал" примет московский ЦСКА 23 сентября, "Динамо" днем ранее на выезде сыграет с хабаровским "Амуром".