Российский шахматист Мурзин получил приглашение на Кубок мира

Также приглашения на турнир получили аргентинец Фаустино Оро, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра и представитель Австрии Кирилл Алексеенко

ТАСС, 20 сентября. Российский шахматист Володар Мурзин получил специальное приглашение на Кубок мира Международной шахматной федерации (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Помимо россиянина, приглашения на турнир получили 11-летний аргентинец Фаустино Оро, американцы Энди Вудворд и Абхиманью Мишра и представитель Австрии Кирилл Алексеенко. Также из россиян в турнире примут участие Ян Непомнящий, Даниил Дубов, Андрей Есипенко, Владислав Артемьев, Евгений Наер, Иван Землянский и Сергей Лобанов.

Мурзину 19 лет, в 2024 году он стал чемпионом мира по рапиду. Также он вышел в четвертьфинал чемпионата мира по блицу.

Кубок мира пройдет в Индии с 30 октября по 27 ноября.