Российский специалист может рассмотреть предложения других клубов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Главный тренер турецкого футбольного клуба "Серик Беледиеспор" россиянин Сергей Юран не имеет в контракте суммы отступных, при хорошем варианте он может рассмотреть предложения других команд. Об этом Юран рассказал ТАСС.

Юран возглавил клуб второго по силе дивизиона чемпионата Турции "Серик Беледиеспор" 1 июля.

"Я всегда говорил, что у меня есть задача поработать в топ-клубе, российском или турецком, не важно. Сейчас сконцентрирован на проекте "Серик Беледиеспор", но не исключаю возможность ухода в клубы Турции или России, которые ставят задачи, - сказал Юран. - Но это нормальное желание для амбициозного человека - решать большие задачи. В клубе у меня нет пункта о выкупе, за что благодарен руководству. На данном этапе погружен в проект "Серика". Но если будет предложение, буду работать".

"Серик Беледиеспор" занимает седьмое место в таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции, набрав 10 очков.