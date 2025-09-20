Представляющая Армению пара завоевала путевку на квалификационном турнире в Пекине

ПЕКИН, 20 сентября. /ТАСС/. Фигуристы Карина Акопова и Никита Рахманин, выступающие в спортивных парах за Армению, отобрались на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Спортсмены набрали 186,84 балла по сумме короткой (63,85) и произвольной программ (122,99) и заняли второе место на отборочном турнире в Пекине. Для попадания на Олимпиаду парам необходимо было занять первые три места. Первой стала пара китайцев Чжан Цзясюань и Ихан Хуана (191,52; 66,68 + 124,84), третьими стали японцы Юна Нагаока и Сумитада Моригути (178,66; 62,68 + 115,98).

В мае исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) одобрил переход фигуристов в сборную Армении. Ранее пара представляла Россию. Акоповой 22 года, Рахманину 26 лет. Они являются серебряными призерами этапа Кубка России (2021). Пара пропустила все важные турниры двух последних сезонов.