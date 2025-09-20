Россиянка обыграла в четвертьфиналу немку Эллу Зайдель, в полуфинале - чешку Катержину Синякову

СЕУЛ, 20 сентября. /ТАСС/. Россиянка Екатерина Александрова обыграла чешку Катержину Синякову и вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сеуле.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:2 в пользу Александровой, посеянной под вторым номером. У Синяковой не было номера посева. В финале россиянка сыграет со второй ракеткой мира полькой Игой Свёнтек (первый номер посева). Ранее в субботу Александрова победила в четвертьфинале немку Эллу Зайдель.

Александровой 30 лет, она занимает 11-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки пять побед на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше четвертого круга. В 2021 году в составе сборной России теннисистка выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Турнир в Сеуле относится к категории WTA 500, призовой фонд соревнований составляет $1,06 млн. В прошлом года победительницей турнира стала бразильянка Беатрис Хаддад-Майя. Ранее победительницами соревнований в Сеуле из россиянок становились Мария Шарапова, Мария Кириленко, Алиса Клейбанова, в 2022 году турнир выиграла Александрова.