Причинами стали серьезная травма и продолжительный перерыв

ТАСС, 20 сентября. Бывший футболист ЦСКА, петербургского "Зенита" и сборной России Марио Фернандес принял решение завершить карьеру из-за серьезной травмы и продолжительного перерыва. Об этом он рассказал "Спорт-Экспрессу".

"У меня была очень серьезная травма, мне сделали операцию. Долгое время был без команды и не играл на профессиональном уровне. Сейчас мое тело больше не соответствует ритму профессионального футбола. Взвесив все за и против, я решил завершить профессиональную карьеру", - сказал Фернандес.

В 2024 году игрок перенес операцию из-за грыжи шейного диска со сдавлением спинного мозга. Защитник получил травму в товарищеском матче "Зенита" с сербской "Црвеной Звездой" (0:1), из-за чего пропустил весь остаток сезона-2023/24. В сезоне-2024/25 Фернандес был без команды.

Фернандесу 35 лет, последним клубом в его карьере был петербургский "Зенит", за который он выступал в сезоне-2023/24. С 2012 по 2022 год Фернандес выступал за московский ЦСКА, с которым стал трехкратным чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок России, один раз - кубок страны. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России и дошел с ней до четвертьфинала на домашнем чемпионате мира.