Московский клуб с пятью очками занимает девятое место в Западной конференции КХЛ

МОСКВА, 20 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Заместителя генерального директора столичного хоккейного клуба "Динамо" Романа Ротенберга можно назвать единственным кандидатом на пост главного тренера команды в случае, если руководство клуба решит отправить в отставку Алексея Кудашова. Такое мнение ТАСС высказал трехкратный чемпион России в составе "Динамо" Игорь Бахмутов.

"Динамо" в субботу обыграло "Адмирал" во Владивостоке в серии буллитов со счетом 4:3 и с пятью очками занимает девятое место в Западной конференции Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Разговоры о смене тренеров ведутся всю жизнь: если команда проигрывает, то они появляются. Тут вопрос к руководству "Динамо", какой кредит доверия есть у [главного тренера] Алексея Кудашова, насколько его хватит, - сказал Бахмутов. - Если есть на примете тренер, который готов войти и быстро изменить ситуацию, тогда есть смысл думать о смене. Если на горизонте такого тренера нет, то рассуждать нечего. На мой взгляд, не так много тренеров, которые готовы сейчас прийти".

"Все равно менеджмент клуба наверняка ведет работу в том числе и по поиску оптимального тренерского штаба, всегда кто-то должен быть на примете, кто может экстренно заменить. По крайней мере, кроме Романа Ротенберга, таких специалистов я не вижу. Хотя, насколько мне известно, он сейчас плотно занимается ближайшим резервом", - добавил он.

"Игроки перегрузились и не добегают"

По мнению Бахмутова, неважное начало сезона для "Динамо" (четыре поражения) связано с тяжелой предсезонной подготовкой. "Самое главное, что пока нет такой игры, которая позволяла бы надеяться на благоприятный исход. Команда очень тяжело вошла в сезон, она пока, что называется, не катит. Возможно, что была тяжелая предсезонная подготовка, и как кажется, игроки немного перегрузились", - сказал он.

"Сейчас получается так, что команда собирается в августе, игроки приходят с тем багажом нагрузки, который у них есть летом. Поэтому они должны приходить в команду практически наполовину готовыми. Дальше они попадают в руки тренера по физподготовке, который должен нагрузку корректировать, прочувствовать команду в целом. Но это не беда - через игры команда должна войти в нормальный ритм", - добавил он.

Обилие удалений в матчах "Динамо" тоже играют свою роль, отметил собеседник агентства. "Это следствие того, что где-то неправильно сыграли тактически, где-то не добежали, где-то не досмотрели, не додумали. Это издержки старта чемпионата", - сказал Бахмутов.

В следующем матче "Динамо" 22 сентября сыграет в Хабаровске с "Амуром".