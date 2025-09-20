Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было открыто 11 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб петербургского "Зенита" вылетели прямым рейсом в Краснодар на матч девятого тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара". Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

"Спустя несколько лет отправляемся на воскресный матч прямым рейсом из Петербурга", - говорится в сообщении "Зенита".

Матч "Зенита" и "Краснодара" пройдет 21 сентября и начнется в 19:30 мск. После девяти туров "Краснодар", являющийся действующим чемпионом страны, занимает первое место с 19 очками. "Зенит" идет на шестом месте с 13 очками.

Воздушное пространство над аэропортом Краснодара было закрыто из соображений безопасности с 2022 года. При этом сам аэропорт продолжал в полной мере поддерживать работоспособность, также в аэропорту укомплектован штат сотрудников. С 09:00 мск 11 сентября аэропорт Краснодара открыт для обслуживания рейсов.