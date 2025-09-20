Этап останется в календаре минимум до 2030 года

БАКУ, 20 сентября. /ТАСС/. "Формула-1" продлила контракт на проведение Гран-при Азербайджана до 2030 года. Об этом сообщила пресс-служба турнира.

20 сентября в Баку проходит квалификация Гран-при Азербайджана. В текущем сезоне лидерство сохраняет австралиец Оскар Пиастри из "Макларена", в активе которого 324 очка.

Этап в Баку был включен в календарь чемпионата в 2016 году, тогда он проходил в рамках Гран-при Европы, с 2017 года стал носить название "Гран-при Азербайджана".

Трасса проложена в черте города, а стартовая прямая пролегает вдоль набережной Каспийского моря. Трек состоит из 20 поворотов (12 левых и 8 правых), а длина круга составляет 6 км, стартовая прямая является самой длинной в календаре чемпионата (2,1 км), к ее концу гонщики разгоняются до 340 км/ч. Другая особенность трассы - сразу 8 поворотов под 90 градусов.

В дебютной гонке в Баку победу одержал немец Нико Росберг, который завершил карьеру сразу после завоевания чемпионского титула в 2016 году. Затем Гран-при Азербайджана выигрывали австралиец Даниэль Риккьярдо, британец Льюис Хэмилтон, финн Валттери Боттас, нидерландец Макс Ферстаппен, мексиканец Серхио Перес (дважды) и Пиастри. В 2020 году этап не состоялся из-за пандемии коронавируса.